Fost campion cu Dinamo si Rapid a ajuns la munca pe santier in Anglia: "Am pierdut tot dupa ce m-am lasat!" 

Cornel Buta, fost jucator cu sute de meciuri in prima liga, a ajuns sa munceasca pe santier in Anglia.

Cornel Buta a fost campion cu Dinamo si Rapid in Liga 1 si a jucat in cupele europene. "Am pierdut tot ce am avut dupa ce m-am lasat de fotbal", a marturisit acum fostul fotbalist. Asa ca a ales sa plece in Londra, unde sa o ia de la capat, chiar daca asta inseamna sa o ia de jos.

"Nu este o munca fizica grea. Nu ma dau in laturi, oricum, dar nu am fost obisnuit niciodata pentru ca singurul lucru pe care l-am facut a fost fotbalul. M-am acomodat. Este un pic greu din cauza programului de la 8 dimineata la 6 seara. Dar mi-am intrat in ritm”, a declarat Cornel Buta pentru Ziarul Romanesc.

Rudele si prietenii l-au ajutat pe fostul fotbalist sa se integreze in Anglia. "E important sa ai pe cineva care sa te ajute, langa tine. Chiar m-au ajutat. Finii mei, varul meu si un prieten. Cu actele, cu cazare.”

Buta chiar a avut oferta din ligile inferioare din Anglia, insa a refuzat. "Fetita avea trei ani, doar ce divortasem, am vrut sa fie ambii parintii langa ea”, spune Buta. Acum, de cand este la Londra, se duce in tara o data la o luna sau la o luna jumate.



Colegii de pe santier l-au recunoscut din Liga 1

„Au venit sa ma intrebe daca chiar eu sunt. Multi nici nu credeau. Multi rapidisti, dar si dinamovisti. Unii cand afla numele sunt surprinsi. Dupa imagine, poate ca nu ma mai stiu, dar ma stiu dupa nume. Sunt 12-13 ani de cand nu am mai jucat la Rapid.”, mai spune Buta.



Cine e Cornel Buta

A fost campion al Romaniei cu Dinamo si Rapid, a castigat Cupa Romaniei de doua ori, cu Dinamo si Rapid si de trei ori supercupa Romaniei, cu Rapid. A jucat meciuri in Cupa UEFA si Champions League, printre care cu Liverpool, in anul 2003. A jucat impotriva Anderlecht, cu Rapid.

Cornel Buta a debutat la FC Brasov, iar apoi a trecut pe la Dinamo, Rapid, FC NAtional Volin Lutz, Pandurii si Poli Iasi. El are si o selectie la nationala Romaniei in anul 2000.