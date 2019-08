Liga 1, sub KOSOVO si Luxemburg! Dezastru pentru coeficientul Romaniei in cupele europene! Pe ce loc am ajuns

Liga 1 a ramas doar cu CFR in urnele pentru tragerea la sorti pentru grupele Europa League.

FCSB a facut un meci jalnic in deplasare cu Vitoria Guimaraes si a fost eliminata dupa 0-0 in tur si 0-1 in Portugalia. 28 de suturi spre poarta au avut portughezii, care au ratat din toate pozitiile in fata oamenilor lui Vintila, depasiti clar la toate capitolele.

Pentru al doilea an la rand, FCSB rateaza grupele Europa League, iar in campionat este pe ultima poizitie!

Azi, la tregerea la sorti pentru grupele Europa League, CFR Cluj e singura reprezentanta a Romaniei. Campioana e in ultima urna valorica si va avea o misiune infernala.



Liga 1, sub Kosovo si Luxemburg!



Liga 1 a avut patru echipe in preliminariile cupelor europene si doar una din ele a intrat in grupe, CFR Cluj. In aceste conditii, Romania ocupa locul 33 in topul coeficientilor, fiind depasita de Kosovo si Luxemburg, locurile 32, respectiv 31. Dudelange s-a calificat pentru al doilea sezon la rand in grupele Europa League.

Cu doua echipe in prelimnarii si doar 5 puncte stranse, Kosovo are o medie mai buna decat Romania.





Romania, locul 10 in clasamentul LIVE

In sezonul actual, Romania ocupa locul 10 in clasamentul live, cu 3375 de puncte, peste tari precum Anglia, Spania sau Germania, insa echipele lor abia acum incep sezonul cu o multime de echipe in grupele Champions League si Europa League. Echipele romanesti au ajuns deja sa joace din primul tur preliminar plus playoff, adica patru duble ce dureaza practic toata vara pentru a ajuns in grupe.