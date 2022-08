Libertatea lui Dică s-a terminat! Gigi Becali, anunț dur în direct: "E vina lui, ăsta e ordinul meu"

Farul și-a majorat avantajul în prelungirile primei reprize, când Louis Munteanu a centrat perfect pentru Doukoure, care l-a învins pe Târnovanu.

În partea secundă, Andrea Compagno (70) a redus din handicap și a înscris la debut, însă Farul a refăcut rapid diferența grație reușitei lui Grameni (77).

"Nu va mai fi așa. Vor juca ei, vor să-și etaleze talentul, aici am mâncat bătaie pentru că ei au jucat fotbal, iar noi suntem vedete calificate în Europa și de ce să alergăm noi prea mult?





Nu știu eu ce zice Dică, dar jucătorii ăia care nu au curaj au calificat echipa. Părerea mea este că e și vina lui. E vina antrenorului, clar, când ai o echipă cum e FCSB și echipa nu are posesia, e numai vina antrenorului. E cea mai mare greșeală și aici o să mă impun și o să cer să schimbe sistemul de joc, nu se poate să câștigăm cu sistemul ăsta. Cu 4-2-3-1, aici ne-a distrus pe noi Farul. Noi am avut 4-0-4-1. Dulca a fost zero și a fost Olaru care nu este în 4-2, că e 4-3-3, adică inter. Noi nu am avut jucători defensivi. 4-3-3 va juca. Asta îi voi cere și asta va face! S-a terminat cu 4-2-3-1

Ce să fac cu ei (n.r - alte transferuri) ? N-ai văzut că astăzi jucătorii de valoare au fost rezerve? Se va regla treaba asta, o va regla Dică la ordinul meu. La revedere cu iluzii d-astea cu ce vrei tu să joci, joacă ce pot ei să joace!", a spus Gigi Becali, la Digisport.