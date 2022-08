Nicolae Dică nu este la prima experiență ca antrenor la FCSB. A mai pregătit echipa lui Gigi Becali și în perioada 2017-2018, când a strâns 80 de meciuri (46 de victorii, 18 rezultate de egalitate și 16 înfrângeri).

În actualul mandat, tehnicianul a reușit să ajungă cu vicecampioana României, până în play-off-ul Conference League, meciul decisiv pentru calificarea în grupe urmând să se dispute, în deplasare, în Norvegia.

Returul dintre Viking și FCSB este programat joi, 25 august, ÎN DIRECT pe PRO TV și VOYO.



De la revenirea lui Nicolae Dică pe banca "roș-albaștrilor" una dintre modificările produse la echipă a fost neimplicarea patronului în schimbările din timpul meciului, așa cum a recunoscut atât Gigi Becali, cât și tehnicianul.

"Discuția pe care am avut-o cu patronul echipei, mi-a garantat anumite lucruri, eu sper să se țină de promisiune, până acum e totul ok, sper să avem în continuare rezultate, ne dorim să avem rezultate, atunci când sunt rezultate, toate lucrurile sunt bune. Sper, ca și din discuția pe care am avut-o cu patronul, să nu fiu criticat, îmi doresc acest lucru, sper ca echipa să joace bine, ca nici jucătorii să fie criticați, nici eu.

E clar că nu prinde nimănui bine, nici familiei mele, atunci când sunt criticat. Eu m-am învățat deja, am văzut că nu mi s-a mai pus întrebarea legată de schimbări, nu au avut de ce, au văzut că le-am făcut eu și cum s-au făcut schimbările", a declarat Dică la SuperLiga Show.