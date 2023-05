Înaintea finalei cu Farul, pierdută de FCSB cu 2-3, după ce a condus cu 2-0, Leo Strizu spune că a discutat cu un preot care i-a vorbit despre câteva semne divine în favorea vicecampioanei pentru câștigarea titlului. Alimentat de aceste afirmații, antrenorul i-a sfătuit pe apropiații săi să parieze pe victoria celor de la FCSB, însă pronosticul său s-a dovedit greșit.

Leo Strizu: "Un preot mi-a spus că Dumnezeu i-a deschis FCSB-ului drumul către titlu, iar eu mi-am îndrumat prietenii să parieze"

Semnele respective nu au fost suficiente, iar explicația lui Strizu este că Farul are pe cineva "care se pricepe foarte, foarte bine", iar FCSB pe altcineva "care dictează". Antrenorul s-a referit la Gică Hagi, respectiv Gigi Becali.

"N-aș fi crezut că se poate întorce rezultatul. Înainte de joc, sâmbătă, am fost invitat la hramul unei biserici. A fost o slujbă, după care am stat la masă și am discutat. O mare parte din invitați, din preoți, se pricepeau la fotbal. 3-4 dintre ei chiar țineau cu FCSB. Stând de vorbă, m-au întrebat ce cred, dacă avem șanse să câștigăm campionatul. Le-am zis că sunt șanse egale, dar unul dintre preoți vine și îmi spune: 'Să știți, domnule Strizu, că Dumnezeu ne-a deschis drumul spre campionat'.



Nu am înțeles despre ce e vorba și întreb cum. Mi-a zis că sunt unele semne, primul fiind că nu joacă Alibec. Al doilea semn, problemele de accidentări de la Farul. Au mai încercat să-mi spună ei că în săptămâna meciului au fost jucătorii de la FCSB la unele mănăstiri.

Le-am spus că și eu sunt credincios, dar totuși aș pune pe primul loc polii de putere. Unul care se pricepe foarte, foarte bine la fotbal și altul care dicteză. Nu știam dacă aceste semne vor concretiza victoria FCSB-ului.

Când am văzut că e 2-0, am zis că părintele e vizionar. A trecut meciul, oră târzie, mă sună: 'Domnul Strizu, ce dreptate ați avut!'. Dar și eu mi-am îndrumat toți prietenii care joacă la pariuri să pună 95% că bate Steaua (n.r - FCSB), dar eu luând o parte din ce mi-a spus preotul", a spus Leo Strizu, la Prosport Live.