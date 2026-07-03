Transferat de FCSB în februarie 2025 de la Unirea Slobozia, pentru 300.000 de euro, Gele nu a reușit să se impună în tricoul campioanei. Francezul a bifat doar 12 apariții și a înscris un singur gol, chiar într-un derby cu Dinamo.

Atacantul francez a semnat cu Ratchaburi FC, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 3 în prima ligă din Thailanda.

În sezonul trecut, FCSB a renunțat la serviciile sale, iar atacantul a ajuns în liga a doua din Qatar, la Al-Kharaitiyat SC.

În tricoul formației din Qatar, Gele a impresionat, cu 11 goluri și opt pase decisive în 24 de meciuri, cifre care i-au adus transferul în prima ligă din Thailanda.

Gigi Becali îl ridica îl slăvi pe Jorda Gele: „Cel mai bun atacant care a ajuns în România”

Ratchaburi FC a oficializat mutarea pe 1 iulie 2027. Noua echipă a francezului a terminat precedentul sezon pe locul al treilea, cu 59 de puncte, după 18 victorii, cinci remize și șapte înfrângeri.

Înainte ca relația dintre cei doi să se răcească, Gigi Becali avea numai cuvinte de laudă la adresa lui Jordan Gele și îl considera cel mai valoros atacant străin care a evoluat vreodată în România.

„N-am avut niciodată un atacant ca ăsta. Cel mai bun atacant străin care a ajuns în România e Gele. E posibil să nu fie la fel și pe iarbă, dar ce am văzut pe zăpadă... n-am avut așa atacant până acum. Atât de puternic, de mobil, la înălțimea lui, n-am avut”, declara Gigi Becali după o victorie cu Gloria Buzău, scor 2-0.