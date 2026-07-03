OFICIAL Fostul atacant de la FCSB și-a găsit echipă! Becali îl numea „cel mai bun străin care a ajuns în România”

Fostul atacant de la FCSB și-a găsit echipă! Becali îl numea „cel mai bun străin care a ajuns în România” Fotbal extern Foto: Imago
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jordan Gele și-a găsit un nou angajament, la un an după despărțirea de FCSB. 

TAGS:
Gigi BecaliJordan GeleFCSBAl-Kharaitiyat SCRatchaburi FC
Din articol

Atacantul francez a semnat cu Ratchaburi FC, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 3 în prima ligă din Thailanda.

Transferat de FCSB în februarie 2025 de la Unirea Slobozia, pentru 300.000 de euro, Gele nu a reușit să se impună în tricoul campioanei. Francezul a bifat doar 12 apariții și a înscris un singur gol, chiar într-un derby cu Dinamo.

În sezonul trecut, FCSB a renunțat la serviciile sale, iar atacantul a ajuns în liga a doua din Qatar, la Al-Kharaitiyat SC.

În tricoul formației din Qatar, Gele a impresionat, cu 11 goluri și opt pase decisive în 24 de meciuri, cifre care i-au adus transferul în prima ligă din Thailanda.

Gigi Becali îl ridica îl slăvi pe Jorda Gele: „Cel mai bun atacant care a ajuns în România”

Ratchaburi FC a oficializat mutarea pe 1 iulie 2027. Noua echipă a francezului a terminat precedentul sezon pe locul al treilea, cu 59 de puncte, după 18 victorii, cinci remize și șapte înfrângeri.

Înainte ca relația dintre cei doi să se răcească, Gigi Becali avea numai cuvinte de laudă la adresa lui Jordan Gele și îl considera cel mai valoros atacant străin care a evoluat vreodată în România.

„N-am avut niciodată un atacant ca ăsta. Cel mai bun atacant străin care a ajuns în România e Gele. E posibil să nu fie la fel și pe iarbă, dar ce am văzut pe zăpadă... n-am avut așa atacant până acum. Atât de puternic, de mobil, la înălțimea lui, n-am avut”, declara Gigi Becali după o victorie cu Gloria Buzău, scor 2-0.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
ARTICOLE PE SUBIECT
Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe jucătorul de la FCSB: ”E în tratative”
Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe jucătorul de la FCSB: ”E în tratative”
Barcelona sparge banca! Catalanii pregătesc un transfer de 150.000.000 de euro
Barcelona sparge banca! Catalanii pregătesc un transfer de 150.000.000 de euro
ULTIMELE STIRI
Dan Șucu vrea să transfere vedeta calificată în optimile CM 2026
Dan Șucu vrea să transfere vedeta calificată în optimile CM 2026
Pancu n-are niciun dubiu după revenirea la Rapid: "Ăia sunt campioni! E diferență mare de tot"
Pancu n-are niciun dubiu după revenirea la Rapid: "Ăia sunt campioni! E diferență mare de tot"
Iubita lui Fermin Lopez a ”incendiat” internetul cu ultima postare
Iubita lui Fermin Lopez a ”incendiat” internetul cu ultima postare
Specialistul a avut dreptate: ce a prezis fostul antrenor că va reuși Sorana Cîrstea la Wimbledon
Specialistul a avut dreptate: ce a prezis fostul antrenor că va reuși Sorana Cîrstea la Wimbledon
David Popovici și Pan Zhanle se antrenează împreună în România! Unde au fost surprinși
David Popovici și Pan Zhanle se antrenează împreună în România! Unde au fost surprinși
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”



Recomandarile redactiei
Pancu n-are niciun dubiu după revenirea la Rapid: "Ăia sunt campioni! E diferență mare de tot"
Pancu n-are niciun dubiu după revenirea la Rapid: "Ăia sunt campioni! E diferență mare de tot"
Dan Șucu vrea să transfere vedeta calificată în optimile CM 2026
Dan Șucu vrea să transfere vedeta calificată în optimile CM 2026
Iubita lui Fermin Lopez a ”incendiat” internetul cu ultima postare
Iubita lui Fermin Lopez a ”incendiat” internetul cu ultima postare
Specialistul a avut dreptate: ce a prezis fostul antrenor că va reuși Sorana Cîrstea la Wimbledon
Specialistul a avut dreptate: ce a prezis fostul antrenor că va reuși Sorana Cîrstea la Wimbledon
OUT de la FCSB! A plecat de la echipă fotbalistul care a debutat odată cu Daniel Bîrligea
OUT de la FCSB! A plecat de la echipă fotbalistul care a debutat odată cu Daniel Bîrligea
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Jordan Gele, discurs războinic după debutul la FCSB: "M-au trecut multe sentimente"
Jordan Gele, discurs războinic după debutul la FCSB: "M-au trecut multe sentimente"
Raul Florucz, la FCSB? Mihai Stoica: ”L-am urmărit!” De ce nu s-a realizat transferul
Raul Florucz, la FCSB? Mihai Stoica: ”L-am urmărit!” De ce nu s-a realizat transferul
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!