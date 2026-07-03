Fostul antrenor al ”câinilor” este, în prezent, liber de contract, după ce ar fi avut discuții în zona arabă. În această perioadă, Kopic așteaptă o ofertă de nerefuzat, spune Alessandro Caparco (42 de ani), fostul său colaborator.

În această perioadă, antrenorul a fost în discuții cu Anorthosis Famagusta, dar totul a picat din cauza ofertei pe care i-a făcut-o clubul, cu un salariu lunar de 20.000 de euro, din care ar fi trebuit să-și plătească tot staff-ul tehnic.

Zeljko Kopic așteaptă o ofertă bună

„Da, am vorbit ieri cu Mister Kopic. Are multe discuții. Eu cred că el se aștepta să primească imediat o ofertă importantă.

(n.r. - Adică o ofertă de nerefuzat?) Da! Dar e greu să primească oferte de la echipe de la care, să zicem, se aștepta, mai ales dacă nu a jucat în cupele europene”, a spus Caparco, la iamsport.ro.

Din decembrie 2023, de când a venit la Dinamo, Zeljko Kopic a înregistrat 44 de victorii, 38 de remize și 31 de înfrângeri într-un total de 113 meciuri.

Alături de tehnicianul croat, Dinamo s-a salvat de la retrogradare și s-a calificat de două ori în play-off, reușind să termine pe locul șase în stagiunea 2024/2025 și pe poziția a patra în sezonul trecut.