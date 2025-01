FC Botoșani, echipă din SuperLiga României, a fost sancționată de FIFA cu interdicție la transferuri pentru următoarele trei ferestre de mercato, o decizie care va afecta clubul până în vara anului 2026.



Forul internațional a publicat decizia pe site-ul oficial încă din 9 ianuarie 2025. Aceasta vine ca urmare a unui litigiu privind grila de formare a unui fost jucător moldovean.



Parfenov Petru, acționar al clubului, a confirmat situația pentru Fanatik și a explicat că problema își are originea într-un caz vechi de doi ani. "A fost un jucător din Republica Moldova. Clubul a cerut grila de formare. Am pierdut procesul și am plătit astăzi suma de 40.000 de euro. Deci, în mod normal, ar trebui să se rezolve", a spus acesta, exprimându-și speranța că interdicția va fi ridicată odată cu achitarea sumei datorate.



FC Botoșani a mai avut probleme de acest fel



FC Botoșani s-a mai confruntat cu astfel de sancțiuni. Clubul a primit interdicții similare în vara și iarna anului trecut, ca urmare a altor litigii, inclusiv unul cu internaționalul malawian Charles Petro. În acel caz, Valeriu Iftime, patronul clubului, a fost nevoit să achite 80.000 de euro pentru a rezolva problema.