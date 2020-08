Leo Grovazu, atac fara precedent la arbitrajul din Liga 1: "Arbitrii nu vor! Este rea intentie"

Leo Grozavu a facut cateva declaratii dure dupa incheierea partidei contra celor de la Craiova.

Dupa incheierea partidei Sepsi - Craiova 0-1, Leo Grozavu s-a aratat multumit de prestatia jucatorilor sai, insa nu a fost de acord cu faza primirii golului. Antrenorul gazdelor a fost foarte suparat pe arbitrajul din aceasta seara.

"Am inceput un nou campionat care nu mai are rost sa discutam ca si asa nu mai intoarcem cu nimic. Baietii au facut o partida buna, s-au straduit. N-am ce sa le spun baietilor. Am avut un penalty prin minutul 80 si ceva. Faza din minutul 88 cred ca nu mai merita comentata. Cei care au vazut, eu cred ca...ne-am obisnuit.

Eu sunt suspendat, pentru ca nu am voie nici macar sa vorbesc. Eu nu am jignit pe nimeni. Interventiile mele nu sunt la nivelul de jigniri, injurii sau altceva. Eu nu am vazut arbitri din strainatate, din competitiile europene ca primesc cartonase galbene, suspendari sau eliminari. Acolo se arbitreaza intr-un alt mod, mai maleabil. Vorbesc, comunica...

Eu nu cred ca aici unii suntem Dumnezei si altii plebea poporului. Parerea mea este ca arbitrii chiar nu vor, este rea intentie. Sa vezi in fata ta o impingere din spate si sa nu dai nimic.

Nu comentez suspendarea mea. Este un regulament, trebuie sa il respectam. Sunt de acord cu el", a declarat Leo Grazovu la Digi Sport.