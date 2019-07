"Le-am zis si antrenorilor!" Becali spune STOP la transferuri: motivul pentru care pica mutarea verii la FCSB

FCSB pare ca va fi prinsa si de noul sezon descoperita in aparare.https://www.sport.ro/stiri-despre/gigi-becali

Gigi Becali i-a vandut pe Morais si Benzar, cei doi fundasi de pe benzi, iar FCSB a ramas acum cu Claudiu Belu pe partea dreapta si cu Momcilovic sau Stan pe partea stanga, dar cei doi sunt accidentati.

Becali spune ca nu se grabeste sa aduca un fundas stanga si ca va transfera doar un jucator cu meciuri in picioare, care a demonstrat ca merita sa vina la FCSB. Referirea a fost directa la Florin Stefan, jucatorul lui Sepsi, fotbalist pe care echipa din Sfantu Gheorghe cere un milion de euro.

Stefan este insa un fotbalist rodat atat in Liga 1, cat si la nivel international si nu se incadreaza in descrierea facuta de finantatorul FCSB. Stefan a strans 34 de meciuri in Liga 1 si 10 meciuri la nationala de tineret U21, 4 dintre partide la EURO U21 unde a impresionat.

"Nu mai cumpar jucatori care nu joaca. Le-am spus si antrenorilor. Cumpar doar jucatori valorosi, care joaca. O sa cumpar, dar nu stam in ploaie", a declarat Gigi Becali la DigiSport.