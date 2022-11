Laszlo Dioszegi e sigur despre situația din play-off: "Am spus asta din vară". Echipele pe care le vede favorite la calificare

Calificată deja în următoarea fază a competiției, formația antrenată de Cristiano Bergodi se concentrează acum pe campionat, unde se află pe poziția a opta, la patru puncte de Petrolul Ploiești, ultima clasată pe loc de play-off.

Farul Constanța, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova au luat o opțiune serioasă pentru calificarea în play-off, lupta pentru celelalte două poziții fiind una strânsă, ținând cont că între echipa aflată pe locul cinci, Hermannstadt, și cea de pe locul zece, FC Argeș, e o diferență de doar șase puncte.

FCSB, favorită pentru loc de play-off

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, este de părere că vicecampioana României va fi a cincea echipă calificată în play-off, cursa rămânând pentru un singur loc.

"FCSB o să fie în play-off fără probleme. Am zis încă din vară că cinci locuri sunt ocupate deja. Mai e un singur loc vacant pentru care se luptă Petrolul, Hermannstadt, noi, poate Voluntari, Botoșani, mai sunt câteva echipe. Noi nu trebuie să mai facem pași greșiți dacă vrem în play-off.

FCSB are două meciuri mai puține. Are cu Hermannstadt și cu CFR. Eu consider că norocul s-a terminat pentru Hermannstadt, iar FCSB va lua cele trei puncte și cu CFR Cluj, dacă ia un punct, face patru în total. Are o trupă bună, consider că FCSB o să fie în play-off", a spus Laszlo Dioszegi la DigiSport.