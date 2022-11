FCSB face din nou cerere pentru a juca în Ghencea: "Dau în scris că va fi sold out!"

Deși a făcut mai multe cereri oficiale de-a lungul timpul pentru a evolua în Ghenea, FCSB nu a primit un răspuns favorabil până în prezent, iar, spre exemplu, meciul cu CFR Cluj, din ultima etapă a sezonului trecut, s-a disputat la Buzău.

FCSB vrea să facă cerere oficială pentru a juca în Ghencea meciul cu CS Mioveni

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, spune că bucureștenii vor reveni cu o nouă solicitare, meciul ales fiind cel împotriva lui CS Mioveni, din campionat, care urmează să se dispute la începutul lunii decembrie.

Mai mult, Stoica a dezvăluit că FCSB a făcut o cerere pentru a juca în Ghencea pentru derby-ul cu Rapid (3-1), care s-a disputat duminică, însă nu a primit răspuns, astfel că duelul a avut loc pe Arena Națională.

"Următorul meci acasă va fi cu CS Mioveni. Pare cel mai neatractiv, deci ar fi excepțional să fim lăsați în Ghencea. Dacă jucăm cu Mioveniul în Ghencea, dau în scris că va fi sold out.

Se va face cerere. Noi și acum așteptăm răspuns de la solicitarea făcută pentru meciul cu Rapid. Răspsunul trebuie să apară, avem mare încredere că va apărea", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica: "Arcul de Triumf e prea mic"

În ceea ce privește Stadionul Arcul de Triumf, loc în care Dinamo a primit permisiunea de a juca împotriva lui Sepsi, în Cupa României, Mihai Stoica spune că nu ar mai fi o variantă de luat în calcul, având în vedere capacitatea redusă a arenei.

"Nu vreau să par că mă umflu, dar sunt 8.400 de locuri. Noi doar dacă ducem Peluza Nord îl ocupăm tot. E complicat. E prea mic.



Noi acum nici măcar meciurile consecutive cele mai lipsite de importanță nu le-am jucat cu asistență sub 10.000. Am avut un singur meci sub 10.000, dar au fost 9.000 și ceva", a mai spus Mihai Stoica.