Tehnicianul a profitat de pauza competițională pentru meciurile echipei naționale și s-a operat la genunchiul drept la o clinică din București.



Oțelul a anunțat oficial că operația a fost făcută cu succes, iar Balint ar urma să revină în următoarele zile la antrenamentele echipei sale, cel mai probabil după o perioadă de odihnă.



Laszlo Balint s-a operat: ”Îi urăm să se recupereze cât mai curând”



După reluarea campionatului, echipa lui Laszlo Balint va juca pe 14 septembrie, pe teren propriu, în compania celor de la FC Botoșani.



“Antrenorul principal al roş-alb-albaştrilor Laszlo Balint a fost supus astăzi unei intervenţii chirurgicale de rutină la genunchiul piciorului drept şi va reveni zilele următoare la şedinţele de pregătire ale SC Oţelul Galaţi. Îi urăm să se recupereze cât mai curând”, a transmis Oțelul Galați.



Laszlo Balint a fost ”instalat” la Oțelul Galați în play-out-ul sezonului precedent, când a reușit șase victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere.



Acum, după opt etape, Oțelul este pe locul zece, cu zece puncte, la un singur punct distanță de următoarea clasată, Unirea Slobozia, și la trei puncte de zona play-off-ului.

