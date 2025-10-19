La finalul partidei, antrenorul Laszlo Balint a avut un discurs laudativ la adresa echipei, dar a ținut să evidențieze în mod special un fotbalist care, în opinia sa, a schimbat fața echipei.



Gălățenii au controlat jocul și au deschis scorul prin Pedro Nuno în minutul 31, din pasa lui Joao Paulo. Misiunea le-a fost ușurată și mai mult în finalul primei reprize, când Ovidiu Popescu de la UTA a fost eliminat (45+1). În partea secundă, Oțelul a mai înscris de trei ori, prin Andrezinho ('62), Conrado ('76, din penalty) și Paulinho ('87), stabilind un scor de neprezentare.



"Un jucător cu adevărat valoros"

La flash-interviuri, Laszlo Balint și-a felicitat elevii, dar a avut cuvinte speciale pentru mijlocașul Joao Paulo, pe care îl consideră esențial pentru progresul recent al echipei.



"E clar că suntem mulțumiți. Victoria nu poate fi pusă la îndoială. Trebuie să-i felicit pe băieți. Începem să aducem puncte și din deplasare, am legat două victorii, sunt lucruri importante pentru noi. E un moment bun pe care încercăm să-l prelungim", a zis Balint inițial, după care s-a oprit asupra internaționalului din Capul Verde:



"Joao Paulo este un jucător cu adevărat valoros. S-a calificat la Cupa Mondială. Efectiv a ridicat nivelul echipei. Mă bucur și pentru Paulinho, Conrado. Se văd progrese individuale", a transmis tehnicianul Oțelului.



În urma acestei victorii, Oțelul Galați urcă pe locul 6 în Superliga, cu 19 puncte, în timp ce UTA Arad rămâne pe poziția a 9-a, cu 16 puncte.

