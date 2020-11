Laszlo Balint a dezvaluit asul din menca in victoria contra lui Dan Petrescu! Ce a facut in vestiar: "La pauza am reusit sa ii fac pe baieti sa creada ca putem castiga!"

UTA Arad a castigat in deplasare, impotriva lui CFR, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii 1.

Aradenii au produs marea supriza si l-au invins pe Dan Petrescu in Gruia. Antrenorul lui UTA, Laszlo Balint, a marturisit ca in pauza meciului a reusit sa ii faca pe jucatori sa creada ca pot castiga contra "feroviarilor".

"Noi am crezut in potentialul nostru, chiar daca foarte multe lume nu se astepta ca noi sa castigam aici. Cei mai optimisti suporteri sperau la un punct. Noi le-am obtinut pe toate 3.

Este important pentru mine ca la pauza am reusit sa ii fac pe baieti sa creada ca putem castiga. Nu trebuie sa ne multumim cu putin. Trebuie sa credem ca suntem la acelasi nivel ca CFR. Este adevarat ca trebuie sa stim sa luptam cu armele noastre si pana la urma am adus punctele la noi.

Am spus-o si inaintea meciului, pentru noi absolut tot ce se intampla in acest meci reprezenta un bonus. Reprezenta o chestie din care aveam de castigat. Noi nu am venit aici fara presiune. Pentru ca pana la urma, avem presiunea de a castiga fiecare punct si de a scoate maximum din orice joc. Ne bucuram ca am reusit sa castigam in aceasta seara cele 3 puncte. Dar acest lucru ne obliga, pentru ca suntem in partea superiora a clasamentului si trebuie sa tinem stacheta sus", a spus antrenorul aradenilor.

UTA Arad este pe locul 5 in clasament, cu 17 puncte dupa 11 meciuri jucate. CFR Cluj va ramane pe locul 3 in Liga 1, cu 21 de puncte dupa 11 partide jucate.