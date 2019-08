"Lasa-l pe Salomao, saracul!" Declaratie surprinzatoare a lui Becali! Ce spune despre portughez

Cunoscut pentru faptul ca nu are rabdare cu jucatori, Becali are alta atitudine fata de fostul jucator de la Dinamo.

Adus in aceasta vara de FCSB dupa 6 luni petrecute in Arabia Saudita la Al Hazm, Diogo Salomao nu a avut prea mult timp de adaptare. A debutat imediat in partida de la Sepsi, fiind introdus in minutul 71, apoi in minutul 77 in deplasarea de la Alashkert. Cu Botosani a fost titular, insa schimbat la pauza, pentru ca la returul cu Alashkert sa fie el introdus la pauza.

Fiind un jucator pe care il cunoaste bine din perioada Dinamo, Becali are rabdare cu Salomao. Patronul FCSB-ului a declarat ca portughezul mai are nevoie de timp pentru a fi la acelasi nivel fizic cu colegii sai.

"Lasa-l, ma, pe Salomao. Salomao, saracul, mai are mult pana sa poata sa joace" a spus Gigi Becali pentru Pro TV.