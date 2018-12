La el trebuie sa fie atente toate echipele! "Oricine il ia are de castigat!" El e antrenorul DE TOP din Romania

Patronii din Liga 1 au primit o recomandare in ceea ce priveste antrenorii.

Nicolae Dica si-a dat demisia de la FCSB dupa ce a pierdut meciul cu CFR Cluj si a fost criticat de patron pentru schimbarile facute.

Gigi Becali i-a cerut demisia imediat ce a iesit de la stadion, iar Dica a anuntat a doua zi ca renunta la colaborarea cu FCSB.

Cosmin Olaroiu, fost antrenor stelist, a comentat situatia si a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Nicolae Dica, explicat ca la orice echipa va ajunge, el va face o treaba minunata.

"Dica are viitor, e preocupat de ce face, a trecut prin perioada grea, a gestionat-o OK. Nu e usor sa te atace toata lumea. El e un stelist, a pus foarte mult suflet in ceea ce a facut. Mai mult decat sa antreneze steaua un an si jumatate, e o carte de vizita si o experienta fantastica pentru el. Orice echipa l-ar lua va avea de castigat", a spus Olaroiu la Digisport.