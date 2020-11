"Arges e favorita!" Declaratiile lui Dan Petrescu inaintea duelului cu nou-promovata din Pitesti: ce spune de debutul lui Ben Youssef

CFR Cluj va juca in deplasare la FC Arges, duminica, de la 18:00.

Dan Petrescu a fost la fel de pesimist la conferinta de presa de dinaintea duelului cu FC Arges si a spus ca echipa din Pitesti porneste cu prima sansa.

Antrenorul CFR-ului spune ca oboseala din randul jucatorilor este un factor extrem de important, iar Arges este o echipa mult mai odhinita in acest moment, dar si in forma.

Doua victorii pe teren propriu, cu Voluntari si Astra, si un egal cu Viitorul sunt rezultatele pitestenilor din ultimele 3 etape:

"Normal ca e greu si iar avem un meci in care pornim cu sansa a doua. Ce am zis si la Roma zic si aici. Echipa e prea obosita, sunt prea multe probleme de lot si se vede asta pe teren.

Ultimele doua meciuri de acasa le-au castigat cu noul antrenor. Sunt pe val, au jucat ultimul meci acum vreo 12 zile, s-au pregatit, s-au odihnit. Noi am stat prin avioane, pe teren, prin spitale pe unde suntem si e greu sa formam o echipa, dar vom incerca sa scoatem maxim din acest meci. Toti au nevoie de zile libere, dar sunt jucatori care pleaca la echipa nationala si nu o sa aiba zile libere. Dar nu cred ca zilele libere sunt solutia la noi, sunt multe probleme fizice pentru ca nu am avut, deoarece nu am avut timp sa facem o pregatire si meciurile sunt prea multe. Suntem singura echipa din Romania care a jucat atat de multe meciuri si asta se vede. Avem si un lot cu o varsta inaintate si se vede si se simte asta. Nu este nicio sansa ca Ben Youssef sa intre in meciul cu Arges", a spus Dan Petrescu, la conferinta de presa.

CFR Cluj are 18 puncte in clasament, cu 6 mai putine decat liderul Craiova, care s-a incurcat pe teren propriu cu Chindia Targoviste, scor 0-1.