"Nu ma asteptam sa joace asa, a venit din copac!" Jucatorul care l-a SURPRINS pe Petrescu in meciul cu FC Arges

CFR Cluj a castigat in deplasarea cu Arges si ramane la 3 puncte in spatele lui FCSB si Craiovei.

Campioana Romaniei a castigat prin dubla lui Rondon si ramane aproape de FCSB si Craiova in clasamentul Ligii 1. Dan Petrescu a fost nevoit sa 'improvizeze' din nou in echipa, iar surpriza sa a fost titularizarea lui William Soares Da Silva, care a facut un meci bun.

Petrescu s-a declarat multumit de jocul echipei si surprins de evolutia brazilianului.

"Sunt multumit, prima repriza a fost excelenta, puteam sa mai marcam, cei de la Arges nu au ajuns la poarta. In repriza a doua a fost accidentarea lui Pereira, au inceput sa avanseze si ei in careu.

La cine penalty? Pentru noi sau pentru ei? Nu mai stiu daca arbitrul a vazut bine sau nu, cand e scorul asa, nu te intereseaza daca a fost bine sau nu.

E clar ca echipa e obosita, toata lumea are nevoie de o pauza, avem atatea meciuri si drumuri, suntem singura echipa care joaca pe 3 fronturi. Nu e usor, mai ales la cati accidentati avem. Ma rog sa ne recuperam fundasii centrali. Sunt multe absente care ne-ar ajuta foarte mult, mai ales ca vin meciurile din Europa, plus cele cu FCSB si Craiova.

Sper sa se odihneasca bine jucatorii, dupa care sa nu mai avem cazuri de Covid si sa nu ne mai accidentam.

Soares m-a surprins, nu ma asteptam sa joace asa, a venit din copac, nu a jucat de 3 luni. Era bine sa il avem si in Europa League", a spus Dan Petrescu la finalul meciului.