Patronul campioanei României a explicat că este mulțumit de faptul că Octavian Popescu a început să își revină la forma care l-a consocrat și l-a criticat pe Alexandru Musi pentru aspectul fizic.

"Tavi Popescu, George, că așa l-am botezat, e mare bucurie că și-a revenit și George, nu mai am nicio problemă. Aveam o problemă cu U21, că Pantea nu prea e.

Celălalt, Musi, l-am tras de șuncile de la burtă, cum l-a tras Dorinel Munteanu pe ăla de tricou. Păi ce e asta, mă? I-am zis și lui MM: ’Bă, nu-l vedeți?’. Eu îl vedeam pe teren că e dolofănel. Nu știu câte kilograme are, dar l-am luat și i l-am dat exemplu pe Tănase. Nu contează asta, contează că Tavi Popescu e pe cale să fie cel care a fost și câștiga meciuri de unul singur. E foarte important pentru noi", a declarat Gigi Becali, în cadrul unei conferințe.

Ce a declarat Octavian Popescu după dubla cu Gloria Buzău

Octavian Popescu a mărturisit că încă nu și-a revenit complet după accidentare și încă mai are de recuperat până va fi 100% în formă.

"Mă bucur că am reușit să marchez, am dat un gol frumos, nu am mai marcat de un an, trebuia să vină și golul. Eu am trecut printr-o perioadă grea după accidentare, nici acum nu sunt la 100%, dar asta este. M-am simțit bine, am bătut la încălzire două lovituri libere bune și l-am rugat pe Șut să mă lase pe mine să bat.

Sper să revin, am prins mai multă încredere, am nevoie să mi se ofere încredere. E foarte bine că am început să acumulăm puncte. Am început mai greu, pentru că avem și Europa, dar o să ne revenim pe parcurs.

Mi-a dat și asta puțină încredere (n.r. convocarea la naționala U21), sper să ne calificăm. Am vrut să fac o schimbare, nu cred că dacă mi-am vopsit părul nu mai știu să joc fotbal", a declarat jucătorul, la Digi Sport.