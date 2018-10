Surpriza uriasa! Au 27 de goluri primite in 12 meciuri. Unde va antrena Bratu dupa despartirea de Dinamo

Alegere surprinzatoare pentru Florin Bratu!

Fostul antrenor al lui Dinamo o va pregati pe Aerostar Bacau din liga a 2-a. Mutarea a fost confirmata de presedintele Aerostarului.

"Am reziliat contractul cu Cristi Popovici si l-am instalat ca antrenor pe Florin Bratu. Am adus un antrenor tanar, care nu are foarte multa experienta, dar care compenseaza prin ambitie si trecut fotbalistic important. Suntem convinsi ca aceasta mutare va crea un soc pozitiv la echipa. Primul obiectiv este evitarea retrogradarii. Daca vom termina in primele 10, va beneficia de un bonus financiar", a spus Doru Damaschin, presedintele Aerostar, pentru Desteptarea.

Bratu a mai antrenat in cariera Dinamo 2, Dinamo, CS Tunari si Romania U19. Din Stefan cel Mare a plecat in urma conflictului cu Dan Nistor, acum 3 saptamani.

Aerostar o duce rau de tot in B. Dupa 12 etape, e pe locul 17, cu 8 puncte si golaveraj 13-27.