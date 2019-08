KING ERIC. Brazilianul a devenit cel mai bun marcator strain din istoria Ligii 1, la egalitate cu Wesley, dupa golul marcat cu Botosani! Cum arata clasamentul

Eric a marcat in 5 etape consecutive in Liga 1.

Eric de Oliveira este cel mai bun marcator strain din istoria Ligii 1. Deocamdata la egalitate cu Wesley Lopes, fostul atacant al Vasluiului si al lui Poli Iasi. Daca va mai marca inca o data, Eric va deveni lider solitar.

Eric a ajuns la 64 de goluri in Liga 1

Adus in Liga 1 de Gaz Metan, in urma cu un deceniu, Eric a mai imbracat tricourile echipelor Pandurii si Viitorul. Astazi, in meciul cu FC Botosani, brazilianul de 33 de ani a marcat din penalty, ajungand la 65 de reusite in campionatul romanesc.

Eric si Wesley au cate 64 de goluri si sunt urmati de Bojan Golubovic (55 goluri), Harlem Gnohere (52), Kapetanos (48), Bawab (42), Fatai (41), Temwanjera (39), Lullaku (37) si Demollari (36).