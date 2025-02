PAOK Salonic – FCSB, episodul doi din acest sezon, urmează să se joace, mâine (ora 22.00), pe stadionul „Toumbas“. La precedenta întâlnire din această stagiune, pe 3 octombrie, campioana României s-a impus cu 1-0 prin golul lui Bîrligea.

La confruntarea din grupa Ligii Europa, Darius Olaru a fost eliminat, în minutul 55. Acum, în dubla din play-off-ul optimilor, Olaru nici nu va fi în lot, pentru simplul motiv că, accidentat, va reveni pe teren, abia în sezonul viitor.

Întrebat cât va conta absența lui Olaru, la această dublă, Răzvan Lucescu a oferit un răspuns tranșant.

„FCSB are foarte mulți jucători. E o echipă cu o caracteristică de forță, în special, dar are și jucători tehnici, talentați, care pot fi inventivi. Nicio echipă nu poate să stea doar într-un singur jucător. Trebuie să găsească în permanență soluții, iar FCSB le are“, a spus tehnicianul campioanei Greciei.