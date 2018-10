Julio Baptista a dezvaluit de ce nu joaca la CFR! "Este important sa explic asta"

Julio Baptista nu a mai intrat in teren de la meciul cu Dudelange din Europa League.

Julio Baptista este cel mai bine platit fotbalist din Liga 1, dar in ciuda acestui lucru nu evolueaza la CFR Cluj. Brazilianul este mai mereu in afara lotului si a strans doar 42 de minute in toate competitile in acest sezon. 20 de minute intr-un meci cu Gaz Metan din campionat si 22 de minute in returul cu Dudelange din Europa League.

"E important sa explic asta, pentru oameni. Am primit o propunere sa vin aici din partea prietenului meu Toni Curea, care are multi prieteni in club. M-a adus la club ca sa am posibilitatea sa fac lucruri bune. Cand am primit aceasta propunere nu jucasem de un an si jumătate. Iubesc fotbalul. Mi s-a spus ca daca vin aici trebuie sa joc foarte bine.

Sunt ambasador FIFA, am calatorit in multe tari, inclusiv in Brazilia. M-am imbolnavit, n-am stiut exact de ce. Sunt alergic la polen, dar nu am stiut asta pana sa vin in Romania. Tuseam, dar s-a inrautatit situatia cand am venit aici. Doctorul mi-a spus ca nu sunt bolnav, sunt doar alergic. Medicamentele pe care trebuie sa le iau nu sunt permise in fotbal, dar daca ai o prescriptie speciala le poti folosi. Dupa ce am luat medicamentele potrivite, cred ca de vreo 20 de zile, sunt bine. N-am avut probleme de astm sau bronsita", a spus Julio Baptista, la DigiSport.

Fotbalistul trecut pe la Arsenal, Roma si Real Madrid a explicat faptul ca nu evolueaza la CFR din cauza faptului ca nu are pregatirea fizica necesara pentru a intra pe gazon.

"Nu am probleme fizice. Singura problema e ca ai nevoie de pregatire atunci cand nu joci cateva luni. Dar, pentru o conditie buna, ai nevoie sa joci. Situatia mea e OK, nu am probleme fizice, am făcut fiecare antrenament de cand am venit aici. Trebuie sa joc 45 de minute, apoi 60, apoi 70 pentru a vedea unde sunt.

Poate ca e alegerea antrenorului. Am vorbit cu Toni Conceicao la inceput. Cred ca a avut foarte putin timp la dispozitie, nu a avut rezultatele dorite, iar de aceea a fost greu să riste si sa ma introduca pe mine. Cand jucam vineri, avem liber sambata si duminica. Pentru noi, cei care nu jucam sau jucam putin, e foarte greu sa intram in ritm".

CFR Cluj este lider in Liga 1 cu un meci in plus fata de rivala FCSB.