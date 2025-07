Valeriu Iftime a dezvăluit că a avut două oferte pe numele lui Zoran Mitrov

Zoran Mitrov a făcut parte din lotul României la acest EURO U21 desfășurat în Slovacia, dar a intrat doar pe final în meciurile cu Italia și cu țara gazdă.

Valeriu Iftime a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro că a avut două oferte pentru Mitrov, dar a preferat să îl păstreze.

„Zoran Mitrov e un copil special, cu multe calități, dar ca orice copil trebuie ajutat să crească. Are toate premisele să crească.

Are vreo două oferte și am fost întrebat de cei de la Harkiv (n.r. FC Metalist Karkiv), acum m-a sunat cineva seara, dar el nu e de plecat acum. Eu cred că Zoran Mitrov o să fie un jucător important pentru noi sau chiar și pentru multe alte echipe, dar în momentul ăsta are treaba lui, să fie ceea ce vrea eu și să se pregătească foarte bine și după aceea vedem dacă are document de plecare”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.