Conducerea din Bănie a anunțat vineri despărțirea, fie ea și temporară, de unul dintre tinerii de mare perspectivă ai clubului, fundașul Florin Gașpăr.



Printr-o postare pe rețelele de socializare, clubul a oficializat împrumutul fundașului de 17 ani la CSM Reșița, în Liga a II-a, până la finalul sezonului.



Pariu pe viitor, călit în Liga 2



Decizia Craiovei este una strategică. Deși îl cedează pentru a prinde minute esențiale la nivel de seniori, clubul și-a arătat încrederea totală în potențialul lui Gașpăr. Chiar la începutul acestei săptămâni, tânărul apărător semnase prelungirea contractului cu Universitatea până în 2031, un angajament pe termen foarte lung.



"Florin Gaşpăr va evolua la CSM Reşiţa, sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon competiţional. Mult succes, Florin!", au transmis reprezentanţii formaţiei craiovene.



Tot vineri, oltenii au anunțat și prelungirea contractului atacantului Cosmin Stana, în vârstă de 18 ani, până în 2029.



Joi seară, echipa antrenată de Mirel Rădoi a făcut un pas uriaș spre play-off-ul Conference League, învingând-o categoric pe Spartak Trnava prin golurile marcate de Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi și Carlos Mora, luând o opțiune serioasă pentru calificare înaintea returului din Slovacia.

