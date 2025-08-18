Atacantul Mamadou Thiam, aflat în trecut pe lista lui Gigi Becali la FCSB, nu s-a mai prezentat la antrenamente conduse de Ioan Ovidiu Sabău de la finalul săptămânii trecute.



Thiam forțează plecarea de la U Cluj



Thiam pare decis să își încheie conturile cu "șepcile roșii", deși mai are contract până în vara anului 2026. Atacantul a absentat de la toate ședințele de pregătire de vineri încoace, iar gestul său pare legat de o ofertă extrem de tentantă din zona arabă, unde ar putea încasa un salariu mai mult decât dublu față de cel din Superliga.



Ioan Ovidiu Sabău a lămurit situația în cadrul unui interviu acordat înaintea meciului cu Farul Constanța, confirmând că jucătorul nu mai face parte, momentan, din programul echipei.



"Când lipsește de la antrenament și nu se mai prezintă, normal că sunt speculații. El nu a mai venit. Am înțeles că a avut discuții cu cei din conducere. De vineri nu s-a mai prezentat la echipă. De Thiam vorbesc. Conducerea va trebui să soluţioneze această problemă. N-aş vrea să detaliez. Probabil că vor fi anumite explicaţii din partea conducerii", a transmis Sabău.



Gigi Becali nu-l mai vrea



În acest context, au apărut informații că atacantul s-a pregăti pentru un transfer la FCSB, însă Gigi Becali a respins orice posibilitate ca fotbalistul să ajungă în lotul campioanei.



"Nu e adevărat! Nu ne interesează! Am vrut să-l luăm când am vrut, ne-au spus că nu putem să-l luăm, că nu-i transferabil și gata! Nici n-am mai discutat de atunci nimic", a zis patronul FCSB, potrivit Prosport.

