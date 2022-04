Jucătorul care l-a enervat pe Basarab Panduru în Universitatea Craiova - CFR: "N-a jucat nimic, dar la șmecherii e bun!"

Echipa lui Laurențiu Reghecampf a deschis scorul în minutul 18, prin Alexandru Crețu, însă scorul pauzei a fost stabilit de Mihai Bordeianu. CFR Cluj a trecut în avantaj în minutul 58, după golul lui Claudiu Petrila, dar Universitatea Craiova a lovit pe final datorită reușitelor lui Jovan Markovic (69') și Ante Roguljic (90+6').

Basarab Panduru: "Păun trece de la Adiță la Adrian de 5-6 ori într-un an"

Fostul internațional Basarab Panduru crede că inspirația lui Laurențiu Reghecampf a făcut diferența la meciul din Bănie și se arată deranjat de un gest făcut de Adrian Păun în finalul partidei.

În minutul 90, la scorul de 2-2, Nicușor Bancu s-a năpustit asupra lui Păun cu scopul de a-l opri cu orice preț și de a nu-i permite să plece pe contraatac. Jucătorul Craiovei a văzut cartonașul galben, iar mijlocașul de la CFR a făcut un gest ironic, părând că îi oferă tricoul său lui Bancu.

"Exagerează. L-a băgat puțin și pe el și nu a jucat nimic. La șmecherii sunt buni, dar n-a jucat nimic. Păun are calitate, îl urmăresc, dar anul ăsta are zero goluri cred. E unul dintre puținii jucători care, într-un an de zile, trece de la Adiță la Adrian de vreo 5-6 ori", a spus Panduru, la Orange Sport.

Alexandru Păun, ajuns la 27 de ani, are parte de un sezon slab la CFR Cluj. În cele 45 de meciuri jucate nu a reușit să marcheze niciodată, însă are în cont patru pase decisive.

"Am avut meci. S-a făcut 1-0 pentru Craiova, care a fost mai bună în prima repriză. Din nimic a marcat CFR pentru 1-1. După care, intră Petrila, care aduce un plus în atac. S-a început cu Neguț, după care a intrat în repriza a doua. N-am nimic cu Neguț, dar cred că e mai bun Petrila.



După care se face 2-1 și pare că toate merg în favoarea CFR-ului, dar apare Markovic cu un șut dintr-o poziție grea și golul ăsta dintr-o inspirație a lui Reghecampf, care îl bagă pe Roguljic și îl scoate pe Crețu", a mai spus Panduru.

Cum arată clasamentul în play-off:

1. CFR Cluj - 45p*

2. FCSB - 37p

3. Universitatea Craiova - 36p*

4. FC Voluntari - 30p

5. Farul - 28p

6. FC Argeș - 24p

* - un meci în plus