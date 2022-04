Universitatea Craiova - CFR Cluj 3-2 | Laurențiu Reghecampf, încântat după victoria din prelungiri cu CFR Cluj: „E mai frumos așa campionatul!” 

Oltenii au făcut spectacol în Bănie, sub privirile propriilor suporteri, într-un meci care poate relansa lupta la titlu. Universitatea Craiova s-a apropiat la un singur punct de FCSB în clasament, iar roș-albaștrii sunt obligați să câștige pentru a mări distanța. Nouă puncte le desparte pe Universitatea Craiova și CFR Cluj după duelul de pe arena „Ion Oblemenco”.

Laurențiu Reghecampf: „Trebuia să ne comportăm altfel!”



Laurențiu Reghecampf a vorbit la finalul partidei, mulțumit de victoria uriașă obținută de echipa sa, însă a dorit să evidențieze momentele în care oltenii au încasat goluri, care au venit după „neatenții”, după cum a declarat chiar el.

„E greu, a doua oară când câștigăm în ultima secundă, cred că am făcut un meci bun, un meci de luptă, multe faze, mai ales la mijloc, cred că de multe ori am câștigat contactele cu ei. Suntem bucuroși că am câștigat și trebuie să continuăm pe același drum. Avem meci greu la Farul, apoi cel din Cupă, va fi o săptămână plină pentru noi.

Să știți că nu e ușor, am avut 1-0, câteva ocazii să mai marcăm, cei de la CFR au revenit și au condus, e foarte greu să mai marchezi cu ei dacă trec în avantaj, am reușit să câștigăm la ultima fază. Toți care au intrat au intrat bine, când au schimbat ei, am schimbat și noi, ne-am dorit toate cele trei puncte.

Nu le reproșez, dar a fost foarte ușor, la primul gol trebuia să ne comportăm altfel, ca o echipă care închide rezultatul pe final de primă repriză. La golul doi tot o eroare colectivă.

Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, dacă reușim să câștigăm următoarele două meciuri, nu va fi ușor, dar dacă reușim, urmează dubla cu cele două echipe din vârful clasamentului și putem spera la locul 2. E mai frumos așa campionatul, noi nu avem absolut nimic în mână, cei de la CFR au multe puncte avans”, a declarat Laurențiu Reghcampf la finalul partidei.