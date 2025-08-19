Jucătorul apărat cu dinții de Meme: „Dacă ești suporter, nu înseamnă că te și pricepi la fotbal!“

Amir Kiarash
Președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului a luat foc, când a fost atenționat că fanii sunt nemulțumiți de un fotbalist care a început să fie folosit tot mai des, în campionat.

De la începutul lunii iulie, FCSB a ajuns să joace 13 meciuri oficiale. În contextul acestui program aglomerat, cu meciuri în Supercupa României, în campionat și în preliminariile cupelor europene, antrenorii Charalambous și Pintilii au mers, în principiu, pe formule diferite.

Una, formată din cei mai buni jucători, a fost pentru cupele europene, în condițiile în care de aici vor veni sumele care vor asigura liniștea financiară la club. Garnitura secundă, cu jucătorii din linia a doua, a fost trimisă pe teren, la meciurile din campionat. Iar consecințele se văd! După șase etape, FCSB e pe locul 13 cu doar 5 puncte, la 11 în spatele liderului Universitatea Craiova.

Mihai Stoica i-a luat apărarea lui Mihai Toma

Printre jucătorii de rezervă, care au început să primească tot mai multe minute în campionat, e și puștiul Mihai Toma (18 ani). Acesta a avut apariții pe teren, în partidele cu Farul (45 de minute), Dinamo (12 minute), Slobozia (68 de minute) și Rapid (89 de minute). În derby, Toma a acoperit banda dreapta, dar evoluția sa n-a fost pe placul unor suporteri care l-au criticat, în mediul online.

Prezent în studioul Prima Sport, Mihai Stoica a fost foarte vehement în declarații, când a aflat că Toma a fost ținta unor critici, după derby-ul cu Rapid (2-2).

Am văzut că este... Am văzut că scriu pe rețele suporterii noștri. Elitiștii. Sunt foarte nemulțumiți de Toma. Din nefericire, chiar dacă ești elitist și suporter, nu înseamnă că automat te pricepi la fotbal. Trebuie să vii și să înțelegi bine fenomenul. Iar când vezi un jucător ca Toma... Cu Rapid a avut un adversar puternic, poate cel mai bun fundaș stânga din țară (n.r. – Borza), și l-a blocat perfect. A avut câteva intervenții... Creier. A închis culoare, a avut acțiuni ofensive. OK, nu a marcat. Dar are 18 ani. Nu are ritm. E unul dintre cei mai buni fotbaliști români sub 21 de ani. E liderul și căpitanul generației 2007. Dacă oamenii nu înțeleg, nu am ce să le fac. Și le mai explic ceva suporterilor elitiști care nu prea înțeleg foarte bine fenomenul. Toma lovește bine și cu stângul, și cu dreptul. Nu se știe care e piciorul de bază“, a spus oficialul campioanei.

