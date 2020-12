Jucatorii pun PRESIUNE pe Pablo Cortacero! Motivul incredibil pentru care majoritatea au ramas NEPLATITI si ULTIMATUMUL dat pentru a se prezenta la reunire

Fotbalistii lui Dinamo ameninta cu greva si au dat un ultimatum conducerii pentru a se prezenta la reunire, pe 3 ianuarie.

Suporterii au virat o suma importanta de bani, insa cu toate acestea, fotbalistii au ramas in continuare neplatiti.

Potrivit surselor din interiorul clubului, doar cativa jucatori si angajati care au salariile cele mai mici au primit o parte din bani.

Fotbalistii ameninta ca saptamana aceasta este decisiva si daca nu vor incasa macar un salariu nu se vor prezenta la reunire:

"Suntem multi care nu am primit. Am inteles ca au fost achitate niste salarii oamenilor care au putini bani la echipa, la club. Au luat-o in ordine. Aceasta este saptamana decisiva, daca nu baga clubul macar un salariu, multi nu vor veni la reunire sau nu se vor antrena la Saftica! Tot speram, dar sa nu ramanem cu speranta”, au spus dinamovistii, pentru Gazeta.

Fotbalistii au dezvaluit si o noua promisiune importanta facuta de Pablo Cortacero.

Acestia au fost informati ca daca marirea de capital de 5 milioane de euro nu va fi facuta nici de data aceasta, Cortacero va renunta la pachetul majoritar de actiuni:

"Daca nu voi aduce marirea de capital promisa, 5 milioane de euro, nici de data asta, atunci va cedez voua toate actiunile", le-ar fi spus Cortacero fotbalistilor, potrivit aceleiasi surse.