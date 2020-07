Jucatorii din Liga 1, indemnati la responsabilitate. LPF le cere sa se protejeze: "Regulile sunt pentru supravietuire!"

Oficialii de la Liga Profesionista de Fotbal fac apel la constiinta fotbalistilor!

Dupa ce sase cazuri de coronavirus au fost descoperite la Dinamo, echipa din stefan cel Mare si-a vazut amanate meciurile contra celor de la Chindia, iar situatia calendarului Ligii 1 se complica foarte mult. Printr-un comunicat emis astazi, LPF roaga cluburile si jucatorii sa trateze cu maxima responsabilitate regulile de distantare si sa se abtina de la deplasari inutile.

"Vineri, 17 iulie 2020, Liga Profesionista de Fotbal a trimis celor 14 cluburi membre adresa cu numarul 447, semnata de secretarul General Justin Stefan, prin care reitereaza rugamintea ca fiecare entitate sportiva sa continue sa acorde o atentie sporita starii de sanatate in conditiile in care au aparut sase noi cazuri de infectare cu COVID 19.

Din cauza faptului ca situatia genereaza dificultati evidente in programarea calendarului competitional, si asa foarte incarcat, LPF cere cluburilor sa adopte o conduita de maxima responsabilitate.

In sensul respectarii cu strictete a regulilor de autoizolare a intregului lot de jucatori, a staffului tehnic si a tuturor celor implicati direct in viata echipei in aceste zile atat de importante pentru incheierea cu bine a celui mai greu sezon din istoria fotbalului nostru.

LPF face un apel la constiinta jucatorilor, la luciditate si la realizarea faptului ca limitarea deplasarii acestora in afara domiciliului si a locurilor de antrenament a devenit o necesitate, in conditiile date.

In aceasta perioada fierbinte, atat la propriu cat si la figurat, LPF subliniaza ca respectarea regulilor stabilite de comun acord este echivalenta cu supravietuirea in conditiile unui timp care a ramas si putin si, deseori, si plin de provocari neasteptate. Sa le depasim fiind uniti si respectand regulile, respectandu-ne profesia fiecare!

Cu gratitudinea faptului ca am fost si am ramas o familie, cea a fotbalului de prima liga, LPF subliniaza ca grija pentru sanatate e de fapt, grija pentru un viitor in demersul nostru comun", se arata in comunicatul trimis de LPF.