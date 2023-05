Jucătorii Chindiei, primele concluzii după retrogradare: ”Sunt probleme foarte grave”

Dâmbovițenii nu au reușit să câștige la inaugurarea noului stadion din Târgoviște, iar succesul lui FC Argeș cu Petrolul, scor 3-0, a echivalat cu retrogradarea directă a echipei lui Toni Petrea.

După meci, jucătorii au tras primele concluzii. Dinu Moldovan (33 de ani), experimentatul portar al Chindiei, spune că rezultatele modeste din play-out au dus la retrogradarea echipei.

Dinu Moldovan: ”Am luptat până în ultimul moment”

"Din păcate, e una dintre cele mai urâte zile din cariera mea, nu e frumos să retrogradezi. Am luptat până în ultimul moment, dar retrogradarea nu a stat în acest meci, a fost un play-out dezastruos.

Cel mai dezamăgitor e că atmosfera e foarte bună și orașul ăsta rămâne cu un stadion și fără suporteri. Am făcut două greșeli copilărești. Din păcate, asta e viața de fotbalist. Sincer, nu am auzit ce strigau. Doar motivații am auzit de la ei, că ne-au încurajat. Atât am putut, ne cerem scuze", a spus Dinu Moldovan.

Printre altele, Moldovan, portar crescut în Spania, unde a evoluat pentru Espanyol și Ponferradina, a vorbit și despre problemele fotbalului românesc.

"Din păcate, în fotbalul românesc sunt probleme foarte grave care afectează și perfomanța echipelor: bani, condiții și altele, și cred că ar fi mai bine să mă opresc aici, să nu mai povestesc alte lucruri.

Sunt dezamăgit, pentru că mi-am făcut mulți prieteni și parcă prevedeam chestia asta. Rămâne un stadion frumos, cochet, dar sper să se întoarcă Chindia cât mai repede. În momentul de față e greu să vorbești, suntem toți dezamăgiți", a mai precizat portarul.