Fostul internațional de tineret a acceptat oferta venită din al treilea eșalon fotbalistic și a semnat cu SCM Zalău.



Prezentat la noua echipă



Clubul din Zalău a oficializat transferul printr-un comunicat, subliniind experiența vastă a noului său jucător. "Echipa noastră a bifat un transfer important în aceste zile, reușind să-l aducă pe experimentatul portar, Dinu Moldovan. Cu o carieră bogată atât în fotbalul românesc, cât și în cel internațional, Moldovan vine la Zalău pentru a aduce siguranță și experiență între buturi", a transmis gruparea zălăuană.



Goalkeeperul născut la Alba Iulia are un CV impresionant. Acesta și-a început cariera în Spania, la juniorii lui Espanyol, și a apărat inclusiv în a doua ligă spaniolă pentru Ponferradina. În România, a evoluat pentru echipe precum Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, FC Voluntari, Chindia Târgoviște și Sepsi OSK, înainte de a ajunge la Rapid.



Ajuns la 35 de ani, Moldovan a cunoscut apogeul carierei în 2015, când era cotat la 400.000 de euro. Acum, cota sa de piață a ajuns la 50.000 de euro, conform site-urilor de specialitate.

