Tras pe linie moartă de patronul Gigi Becali ("Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot"), David Kiki de la FCSB a fost convocat la naționala Beninului.
”David Kiki a fost convocat la echipa națională a Statului Benin, care va evolua în preliminariile Cupei Mondiale împotriva Rwandei și a Nigeriei.
Clubul nostru îi urează mult succes și să revină sănătos la antrenamentele echipei!”, a postat FCSB pe pagina oficială a clubului.
Iar comentariile ironice ale suporterilor la postarea campioanei nu au ezitat să apară:
”La ce drc mai postați de el când Gigi îl face praf prin emisiuni și zice că abia așteaptă iarna să-l dea afară 🤣”
”Mult succes că oricum îl dați afară în iarnă... preferați să jucați cu petarda de Pantea în locul său, atunci când Risto nu joacă”
”E ok să și rămână acolo”
”Poate rămâne acolo! 🙏”
”Măcar acolo să joace”
”Să rămână acolo că oricum nu e bun de nimic”
”Și Gigi vrea să scape de el”
”Poate te rătăcești 😉”
”L-au convocat să râdă de el”
”Îți dai seama ce fotbal au ăia dacă e convocat” etc.
David Kiki, primul jucător OUT de la FCSB după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna! ”Scăpăm de el”
Patronul Gigi Becali lucrează nu doar la primul ”unsprezece”, ci și la lotul campioanei.
Campioana FCSB nu a făcut față elvețienilor de la Young Boys Berna, 0-2 pe Arena Națională în a doua etapă din grupa unică Europa League.
Oaspeţii s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ştefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.
Deși nu a jucat deloc în meciul cu Young Boys, rămânând până la final pe banca de rezerve, un jucător al campioanei este deja out de la echipă!
A hotărât deja acest lucru patronul Gigi Becali, în direct la DigiSport:
”Aștept să vină iarnă, scăpăm de el. Ați înțeles? Nu poți să joci cu el! Le era frică să-l bage pe Kiki.
Îi dăm banii omului, că așa trebuie să facem și scăpăm de el. Sunt 3 jucători care nu mai au ce căuta în echipă, dar nu le spun numele acum. Întăresc echipa la iarnă. Vai de capul meu! Abia aștept iarna!
Cum să stea Kiki în echipă? Mai e încă unul, nu-i dau numele! Sunt unul, doi, trei jucători care nu mai au loc în echipa asta! Lui Edjouma i se termină contractul la iarnă. Hai, pa, la revedere”.
David Kiki la FCSB
Sezonul 2024-2025:
5 meciuri în Superligă
2 meciuri în Cupa României
2 meciuri în cupele europene
Sezonul 2025-2026:
3 meciuri în Superligă
2 meciuri în cupele europene