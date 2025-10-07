Tras pe linie moartă de patronul Gigi Becali ("Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot"), David Kiki de la FCSB a fost convocat la naționala Beninului.

”David Kiki a fost convocat la echipa națională a Statului Benin, care va evolua în preliminariile Cupei Mondiale împotriva Rwandei și a Nigeriei.

Clubul nostru îi urează mult succes și să revină sănătos la antrenamentele echipei!”, a postat FCSB pe pagina oficială a clubului.

Iar comentariile ironice ale suporterilor la postarea campioanei nu au ezitat să apară:

”La ce drc mai postați de el când Gigi îl face praf prin emisiuni și zice că abia așteaptă iarna să-l dea afară 🤣”

”Mult succes că oricum îl dați afară în iarnă... preferați să jucați cu petarda de Pantea în locul său, atunci când Risto nu joacă”

”E ok să și rămână acolo”

”Poate rămâne acolo! 🙏”

”Măcar acolo să joace”

”Să rămână acolo că oricum nu e bun de nimic”

”Și Gigi vrea să scape de el”

”Poate te rătăcești 😉”

”L-au convocat să râdă de el”

”Îți dai seama ce fotbal au ăia dacă e convocat” etc.

