Jovan Markovic, show și la declarații: „Asta fac eu de obicei, driblez!” + cât de gravă e accidentarea din meciul cu FCSB 

FCSB a primit vizita Universității Craiova în prima rundă din play-off. Partida s-a terminat la egalitate, 1-1, după ce Jovan Markovic (21 ani) a deschis scorul, în minutul 32, după o fază în care i-a ridiculizat pe fundașii lui Mihai Pintilii (38 ani), iar Malcom Edjouma (26 ani) a înschis tabela cu o lovitură de cap extraordinară.

Markovic: „În prima repriză trebuia să-i batem, în a doua să ne bată!”

Jovan Markovic este de părere că meciul de pe Arena Națională a avut un deznodământ echitabil și că punctul o ajută pe Universitatea Craiova.

„E echitabil. În prima repriză trebuia să-i batem, în a doua trebuiau să ne bată. În meciurile anterioare ne-au dominat ei, acum noi. Am fost mai agresivi, mai motivați, un punct în deplasare e foarte bun, e foarte bun pentru moral. Sperăm ca în meciurile următoare să câștigăm.

Ne așteaptam să fie meciurile din ce în ce mai grele”, a declarat Jovan Markovic la finalul partidei.

Jovan Markovic nu a suferit o accidentare gravă cu FCSB

„Sunt foarte OK, am avut câteva probleme cu genunchiul zilele trecute. M-a durut puțin și am zis să nu risc nimic.

(n.r. Te așteptai să dai un așa gol?) Da, de ce nu? Asta fac eu de obicei, driblez. Sper să continui tot așa și să marchez la fiecare meci dacă se poate. Sper să-mi ajut echipa cât mai mult”, a mai spus Jovan Markovic.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul al treilea în clasament cu 30 de puncte, la două puncte în spatele Farului și lui CFR Cluj, care joacă duminică. Universitatea Craiova are 28 de puncte și se află pe poziția a patra.

În următoarea etapă, roș-albaștrii joacă în deplasare cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în timp ce oltenii joacă pe teren propriu cu campioana en-titre, CFR Cluj.