Deși tabela arată o victorie clară pentru olteni, meciul din Bănie a fost mult mai echilibrat. Soarta partidei a fost influențată decisiv în minutul 34, când Marius Antoche a văzut direct cartonașul roșu după o intervenție analizată în camera VAR. Universitatea a profitat imediat și a deschis scorul prin Baiaram (35'), însă Unirea a dat dovadă de caracter.



Chiar și în 10 oameni, oaspeții au egalat spectaculos după pauză, prin Papeau (61'), și au ratat chiar șansa de a prelua conducerea. În cele din urmă, valoarea superioară a gazdelor și-a spus cuvântul, iar golurile lui Mekvabishvili (71') și Carlos Mora (90') au stabilit scorul final (3-1).



Jean Vlădoiu: "Suntem pe drumul cel bun"

La finalul partidei, Jean Vlădoiu a ținut un discurs mobilizator, concentrându-se pe aspectele pozitive ale jocului prestat de echipa sa și lăudându-l pe Andrei Prepeliță, tehnicianul care se ocupă în realitate de pregătirea echipei.



"Suntem pe drumul cel bun, chiar dacă nu am reușit să câștigăm. Nu suntem supărați, suntem uniți, pentru că am avut oportunitatea de a pleca cu punct sau puncte din Bănie. A pregătit foarte bine meciul Andrei. Băieții au respectat. A fost un meci în care putem spune că am câștigat multe", a transmis Vlădoiu.



Mai mult, oficialul Unirii este convins că echipa își va atinge țelurile și a lansat deja o amenințare pentru următorul adversar. "Meciul ăsta îmi dă încredere că ne vom îndeplini obiectivul fără probleme. Mergem în Giulești, în ciuda problemelor de lot care au apărut, să jucăm la fel de bine cum am făcut-o în această seară și să încercăm să câștigăm", a încheiat acesta.

