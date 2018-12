"E cea mai urata infrangere din istoria fotbalului romanesc! Nu Nentori sau altele!" Mihai Stoica, atac direct la CFR inaintea derby-ului

FCSB - CFR Cluj este ultimul derby al anului. Partida se va disputa sambata, 22 decembrie, pe Arena Nationala.

Inaintea meciului care poate decide liderul finalului de an, Mihai Stoica a inceput razboiul psihologic cu ardelenii.

”Imi ramane doar eliminarea campioanei Romaniei in fata lui Dudelange. Atunci n-am vorbit, pentru ca nu vazusem meciurile, dar am vazut mai apoi rezultatele pe care Dudelange nu le-a facut in Europa League. Cred ca CFR ar trebui sa vorbeasca mai putin, pentru ca a fost cea mai urata infrangere din istoria fotbalului romanesc. Nu 17 Nentori, nu altele.

La un moment dat era 5-0 pentru echipa din Luxemburg! Cea mai mare umilinta pentru campioana Romaniei. De ce? Pentru ca acolo nu mai sunt arbitrii", a declarat Mihai Stoica pentru DigiSport.