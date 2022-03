Iuliu Mureșan avertizează: ”Nu ne mai permitem pentru că vom fi în altă ligă”

Oficialul dinamovist trage un semnal de alarmă și îi dă drept exemplu pe foștii antrenori ai clubului din acest sezon, Dario Bonetti, Mircea Rednic și Flavius Stoican. Mureșan spune că Dinamo nu-și permite să piardă puncte dacă vrea să fie sigură de salvarea de la retrogradare.

Dusan Uhrin s-a întors recent la echipă, la insistențele fanilor, pentru a salva echipa de retrogradare, așa cum s-a întâmplat și în sezonul precedent.

„E un meci important, primul meci dintr-un șir de nouă, trebuie să facem puncte neapărat. Mai sunt jucători care s-au accidentat tot în meciul cu Rapid, nu știu dacă sunt la 100% din capacitate. Doar pe linia asta am emoții, dacă am putea juca cu cel mai bun prim 11 al nostru, nu aș avea emoții.

De aceea a fost adus, ca să fie mai bine. Problema e că pe antrenori îi țin punctele din clasament. Bonetti a făcut șase puncte în opt meciuri, Mircea Rednic a făcut șase în 11 meciuri și Flavius Stoican cinci puncte în nouă meciuri. Asta era problema, că nu s-au făcut puncte! Numitorul comun sunt jucătorii, care nu au obținut rezultatele pe care le-am dorit. Sunt și eu răspunzător. S-a ajuns aici din cauza punctelor puțin pe care le-a făcut fiecare și nu din alt motiv.

Sunt bine, sănătos, la antrenamente cât de des pot, ne ocupăm de licențiere, dacă ar merge și partea de fotbal așa cum merg lucrurile la birou, ar fi extraordinar. Eu cred că echipa are potențial, își dorește. Am încredere în ce va face Dusan Uhrin, a mai salvat Dinamo. Trebuie să jucăm bine, să facem puncte. Eu sunt convins că cel puțin în baraj vom juca, unde avem șansele cele mai mari să câștigăm. Am dori să nu ajungem la baraj. Am mare încredere în noua echipă tehnică.

Relația este de muncă, de colaborare. Nu am încurcat niciun antrenor, i-am ajutat cu ce am putut. Când vine un antrenor, se întâmplă o schimbare. Ne-a ajuns cuțitul la os, trebuie să facem puncte. Nu ne mai permitem să facem cinci puncte în opt sau nouă meciuri pentru că atunci vom fi în altă ligă. Eu am mare încredere că se îndreaptă lucrurile.

Eu nu am discutat de o primă. Am dat și prime la băieți. Ei trebuie să realizeze mai mult decât până acum și să se schimbe ceva, să facem puncte”, a spus Mureșan, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

Stoican a semnat cu Dinamo în decembrie anul trecut și a strâns opt meciuri la conducerea „câinilor”, adunând în medie 0.63 puncte pe meci. Gaz Metan Mediaș este singura echipă în fața căreia ”câinii” s-au impus în mandatul lui Stoican.

Programul lui Dinamo în play-out:

Etapa 1: Rapid – Dinamo

Etapa 2: Dinamo – Sepsi

Etapa 3: Chindia Târgoviște – Dinamo

Etapa 4: Dinamo – FC U Craiova

Etapa 5: CS Mioveni – Dinamo

Etapa 6: Gaz Metan – Dinamo

Etapa 7: Dinamo – Academica Clinceni

Etapa 8: FC Argeș / FC Botoșani – Dinamo

Etapa 9: Dinamo – UTA

Clasamentul din play-out:

7. FC Botoșani - 23 de puncte

8. UTA Arad - 20 de puncte

9. Rapid - 20 de puncte

10. Sepsi - 20 de puncte

11. Chindia - 18 puncte

12. FCU Craiova - 17 puncte

13. CS Mioveni - 15 puncte

14. Dinamo - 9 puncte

15. Academica Clinceni - 7 puncte

16. Gaz Metan - 5 puncte