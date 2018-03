Iordanescu, raspuns TAIOS pentru propriul patron: "Sa nu uitam de unde am plecat! Daca am ceva de discutat cu el, o fac in privat!"

Astra a pierdut primul meci din play-off, scor 0-1.

Edi Iordanescu a fost acuzat de propriul patron ca a jucat fricos, la 0-0, insa antrenorul Astrei se apara si spune ca echipa sa este in plin proces de reconstructie. In vara, Astra a pierdut aproape un lot intreg, iar Craiova este o echipa care se lupta cu sanse reale la titlu sunt argumentele prin care Edi Iordanescu isi sustine punctul de vedere.

"Craiova e o candidata serioasa la titlu, consider ca indeplineste majoritatea conditiilor necesare pentru a aspira la titlu. O echipa valoroasa, cu jucatori cu calitate individuala. O echipa care a construit in timp. Ne asteptam sa avem un joc dificil. Cred ca cu putina sansa reuseam sa plecam cu un punct. Echipa mea...o felicit pentru ca a muncit. Ne-am propus reconstructia si suntem in acest proces de reconstructie. Daca am ceva de discutat, discut in privat cu domnul Niculae. Dar nu trebuie sa uitam de unde am plecat", a declarat Edi Iordanescu la finalul meciului.