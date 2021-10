Iordănescu, iritat după meciul cu Chindia: ”De ce am venit? Ca să am de unde să plec?”

Constantin Budescu a marcat primul său gol de la revenirea la FCSB. Mijlocașul a înscris în minutul 90+7, dintr-un penalty acordat de Lucian Rusandru după un henț comis de Paul Iacob în careu.

„Erau punctele pe care le doream, sunt multe lucruri pozitive, sunt și lucruri mai puțin pozitive. Dacă înainte de joc am felicitat tot ce s-a întâmplat la Chindia anul trecut, anul ăsta, toată munca staff-ului tehnic în frunte cu Emil, în seara asta nu a plăcut deloc fotbalului.



Cred că e record mondial de câte ori a intrat doctorul în teren în timpul jocului. La fiecare cinci minute, jucător pe jos câte 2-3 minute. Înțeleg că au apărat rezultatul. S-a întâmplat că am luat punctele, au fost și lucruri bune, am avut ocazii, am avut bară, lovitură de cap.

Iordănescu, iritat: ”De ce am venit, ca să am de unde să plec?”

Un adversar care are cultura defensivă, știe să absoarbă presiunea adversarului. Cred că puteam marca mai repede și apoi vorbeam altfel despre acest joc. Am fost dezamăgit de felul cum s-au desfășurat lucrurile. Nu știu dacă s-au jucat 20 de minute în prima repriză și 20 în a doua.



Îmi place când câștigăm, aia contează. De când sunt eu aici s-a marcat în fiecare meci, nu poți să câștigi toate meciurile la rezultat. Și titlurile se câștigă așa. Așa se câștigă puncte, campionate. Pentru mine erau importante punctele. Luați în calcul diferența de puncte din campionat”, a comentat Iordănescu Jr.

Întrebat dacă a discutat cu Gigi Becali, antrenorul a răspuns iritat: ”Nu mă interesează să comentez așa ceva! Dacă neg, înseamnă că în viitor sprijin discuțiile de genul acesta. Cu patronul o să discut mereu, discutăm constructiv. E patronul clubului, plătește, pentru mine e important să-mi ofere libertatea de care mă bucur.

De ce am venit, ca să am de unde să plec? Dacă va veni un moment în care nu voi decide eu lucrurile, ne așezăm în fața camerei. Eu antrenez fotbal și mă ocup de fotbal. Fanii sunt interesați de rezultate, nu de discuțiile mele cu patronul, cu MM Stoica. Deciziile îmi vor aparține mie din punct de vedere tehnico-tactic”, a mai zis Edi Iordănescu.

Acesta a explicat și schimbarea lui Claudiu Keșeru: ”Keșeru a venit după o perioadă lungă, s-a antrenat cu echipa a doua la Ludogoreț. A acumulat, a fost 100% la antrenamente, dar din punctul meu de vedere este un sensibil recul care era normal să vină. Au fost momente în antrenament când eu l-am tras pe dreapta și i-am făcut program separat”.

FCSB a urcat, momentan, pe locul doi, cu 21 de puncte, după patru victorii consecutive, 20 de goluri marcate și 11 primite. În următoarea etapă, echipa lui Edi Iordănescu va juca pe teren propriu, cu CS Mioveni.

Vicecampioana poate fi depășită de FC Botoșani și Farul Constanța, dacă cele două vor câștiga în această etapă.