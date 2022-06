Ionuț Chirilă se consideră omul ideal pentru Dinamo: "Trebuia să se gândească mai demult la mine". Strategia propusă

Rămasă fără antrenor după ce a părăsit echipa și interimarul Gică Mihali, Dinamo nu știe cum va ataca noul sezon din Liga 2. "Câinii" nu au un stadion, nici măcar un președinte, iar tot mai mulți jucători vor să plece.

Ionuț Chirilă se consideră omul ideal pentru Dinamo

Dinu Gheorghe și Marius Avram sunt doi dintre oamenii din fotbal care l-au propus pe Ionuț Chirilă antrenor la Dinamo în această perioadă tulbure, iar tehnicianul spune că ar avea tot ce i-ar trebui pentru a reconstrui clubul și chiar pentru a-l readuce în Liga 1 după doar un sezon.

Totuși, Chirilă spune că nu a fost contactat de nimeni din conducerea lui Dinamo până în prezent.

"E o crimă ce s-a făcut la Dinamo. Să nu uităm că toți jucătorii care au adus bani pentru Dinamo n-au costat niciun euro pentru Dinamo - Tararache, Niculae, Lupescu, Răducioiu. Ăștia sunt jucători crescuți de Dinamo, ei au făcut imagine și profit pentru Dinamo. Ce s-a făcut la Dinamo în ultimii ani a fost o crimă pe care nu o pot explica. Lipsă de cultură fotbalistică și am spus de multe ori că aici se va ajunge. La Dinamo trebuie să se contruiască.

Ca să construiești, ai nevoie de un om care a trecut prin toate etapele profesionale, știe să construiască și mai puțin să cheltuie.

Ce poate fi mai jos de atât? Dinamo nu are unde să mai coboare, doar să urce. Dinamo trebuie să se construiască pe baze sănătoate și să facă ce spuneam eu înainte. Asta e o artă, să transformi jucătorii din perspective în certitudini și să demosntrezi că randamentul bate experiența.

Eu zic că Dinamo poate reveni în Liga 1 din primul an. Dinamo are jucători talentați. Eu cred că poate mult mai mult decât acel meci de baraj. Dinamo avea nevoie de mine de foarte mult timp. Dacă ai un om care ți-a construit generație de generație, care a demonstrat la Dinamo, la Rapid, la Chiajna, și știi că nu poți să cumperi jucători, atunci ar fi trebuit să se gândească mai demult la mine. Am demonstrat lucrurile astea.

Eu nu știu cine conduce la Dinamo. Știu că e domnul Zăvăleanu. Nu știu ce are Dinamo. Nu are stadion, am înțeles că sunt probleme cu baza de la Săftica. Dinamo nu are nimic acum, trebuie să se reconstruiască din propria cenușă. Nu văd cine vine la Dinamo. Un om de afaceri, care știe ce înseamnă fiecare euro, dacă nu simte mirosul ăsta al business-ului, nu va veni să acopere o gaură de 7 milioane de euro. Dinamo trebuie să prezinte interes - o altă generație de jucători, ca aia cu Tararache, Petre și Hîldan, care să-ți dea perspectivă că, la un moment dat, poți să scoți niște bani", a spus Ionuț Chirilă, la Digisport.

De-a lungul carierei, Ionuț Chirilă a mai antrenat la nivel de seniori la echipe precum Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași, ASA Târgu Mureș sau ACademica Clinceni