Salvarea vine tot de la „profesor”: „Ionuț Chirilă ar putea fi o soluție pentru Dinamo!” 

Dinamo are cel mai negru an din istoria clubului. Echipa din Ștefan cel Mare a pierdut barajul de menținere în Liga 1 cu U Cluj, 1-3 scor general, și a retrogradat, are datorii de peste 7 milioane de euro, după spusele lui Mircea Rednic (60 ani), interdicție la transferuri, și riscă să se desființeze din cauza datoriilor.

Chiar dacă a condus primele antrenamente ale „câinilor” din această vară, Gică Mihali (56 ani) nu a crezut în proiectul lui Dinamo și a decis să meargă la Dunărea Călărași, echipă care a retrogradat în Liga 3.

Revine Ionuț Chirilă la Dinamo?

Rămas fără antrenor, clubul din Ștefan cel Mare primește o variantă pentru primul sezon în Liga 2. Dinu Gheorghe îl recomandă pe Ionuț Chirilă (56 ani) pentru postul de tehnician. Acesta susține că reușitele lui Chirilă de la secțiile de juniori ale „câinilor” îl creditează pentru a o redresa pe Dinamo.

„Ionuț Chirilă ar fi poate o soluție pentru Dinamo. Pe cine să aducă? El a lucrat mereu cu jucători tineri. Își dorește să formeze o echipă. Nu sunt ironic! Poate construi un nou Dinamo, iar jucătorii, cu salarii de 600-1.000 de euro pe lună, pot fi plătiți de domnul Iuhasz, de domnul Nițu”, a declarat Dinu Gheorghe pentru ProSport.

Această ipoteză a fost validată și pe Marius Avram (42 ani). Fostul arbitru internațional consideră că profilul lui Chirilă se mulează pe actualele resurse ale „câinilor roșii”.

„Ideea nu este deloc rea, iar profilul lui Chirilă se încadrează. Este un nebun frumos al fotbalului și poate demonstra că ia tineri de la 0”, a precizat Marius Avram.