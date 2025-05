E important să ai un lider, doi, în echipă. Când erai la Dinamo, aveați mai mulți lideri, oameni cu personalitate. Uită-te la FCSB, are mai mulți lideri. S-a accidentat Olaru, cel mai important jucător al lor, dar l-au avut pe Chiricheș, pe Tănase, pe Șut. Tănase a avut nevoie de o perioadă de reacomodare, dar e un jucător important, a ajutat foarte mult echipa în sezonul ăsta. E un adevărat lider.

Au fost voci care au spus că FCSB a fost și ajutată de arbitri. Tu ai avut senzația asta? Am văzut, într-adevăr, câteva păreri de acest gen. Pe durata întregului sezon se întâmplă ca o echipă să fie și ajutată, și dezavantajată. Eu nu cred că FCSB a fost ajutată de arbitri. Au fost câteva situații, da. Poate și penalty-ul din meciul cu Dinamo. Dar au fost și momente când a fost dezavantajată. Ți-am spus că a meritat să câștige, dacă e să ne uităm la întregul parcurs din sezonul ăsta.

Până la urmă, au încheiat bine… A fost un sezon ok pentru CFR. Eu zic că e un sezon bun, având în vedere schimbările de care ziceam.

De la FCSB pe cine vezi titular la națională? Mihai Popescu a crescut fantastic. Are o pantă ascendentă pornind de la Farul. Contează foarte mult să fii antrenat de Gică Hagi. E un jucător care a avut evoluții foarte bune. Mai are momentele alea când se repede, încearcă să anticipeze anumite baloane. Dar, în general, e un jucător care a crescut enorm.

La FCSB pot să zic și de Radunovici că poate fi un lider. Pot să zic și de Crețu că are personalitate. Radunovici e unul dintre cei mai constanți jucători din România. Nu știu dacă a făcut vreun meci prost sezonul ăsta.

Și nici Rapid nu are după Săpunaru un lider de anvergură, de tărie. Nu, nu. În momentul de față nu are, clar.

Ionel Dănciulescu: „Bîrligea și Louis Munteanu pot fi folosiți împreună la națională!”



Bîrligea sau Louis Munteanu?

Depinde acum ce cauți. Dacă vrei un număr 9, clasic, un jucător de pătrundere, de poartă, îl iei pe Bîrligea. Dacă vrei calitate tehnică, execuții, îl iei pe Louis Munteanu. În ziua de azi e foarte important să faci ambele faze. Eu cred că la un moment dat vor putea juca și amândoi la națională. De ce nu? În anumite momente poți să joci 4-4-2. De ce să nu folosești doi atacanți?



S-a cam supărat Louis Munteanu când a fost lăsat de Mircea Lucescu la tineret.

E tânăr, are timp să joace la echipa națională. Îți dai seama că, la experiența pe care o are Mircea Lucescu, analizează totul în cele mai mici detalii. Și știe cel mai bine cum să facă o selecție. Chiar are ochi la jucători. Deci nu cred că putem vorbi de ceva aici. O să-i vină vremea și lui Louis Munteanu.



Există tineri valoroși în România? Adică trebuie să se îndrepte cluburile spre tineri, în loc să aducă jucători din Honduras, Cuba?

Toată lumea spune că jucătorii tineri români sunt foarte scumpi, dar ce să-i faci? Asta e. Atunci investești în Centrul de copii și juniori, ca să produci jucători. Trebuie să ai și curaj să-i forțezi și să-i folosești, cum face Gică Hagi. Dar vine un antrenor străin și spune: “Pe mine rezultatele mă țin în funcție. De ce să îi iau pe ăștia mici, mai bine iau unii cu experiență.” Cred că așa gândesc majoritatea dintre ei.