În clasamentul Superligii României, Rapid e în frunte cu 35 de puncte, urmată de FC Botoșani cu 32 de puncte și de Dinamo cu 30 de puncte. Pe ultimele trei poziții din zona de play-off se situează Universitatea Craiova (29p), FC Argeș (27p) și Farul Constanța (25p).



Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu ”cel mai valoros lot” din Superliga: ”Șanse mari să ia campionatul”



Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre Dinamo, care continuă în clipa de față sezonul bun pe care l-a făcut anul trecut. ”Câinii” lui Zeljko Kopic au opt victorii, șase remize și două eșecuri în 16 etape.



Sabău a sugerat că trupa din Ștefan cel Mare are cel mai valoros lot și că este cea mai echilibrată echipă din Superliga. Pe deasupra, fostul antrenor de la ”U” a sugerat că Dinamo are șanse reale la câștigarea campionatului.



”Cred eu că Dinamo are cel mai valoros lot, ca lot vorbesc. Ca jucători luați individuali, mi se pare echipa cea mai echilibrată, valoroasă. Poate surprinde pe cineva, dar pe mine nu mă surprinde.



Dinamo are șanse foarte mari să câștige campionatul. Kopic este un om foarte bine pregătit. Are personalitate, autoritate și se potrivește foarte bine pe ce are la dispoziție”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.



Pentru Dinamo urmează meciul de foc cu FC Botoșani de luni, 24 noiembrie, de la ora 20:30, din etapa #17 a Superligii României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



