Astra, in aceeasi situatie ca Dinamo! Jucatorii s-au saturat de promisiunile lui Ioan Niculae si si-ar fi depus memorii!

Astra nu are liniste la echipa dupa ce restantele salariale nu au fost achitate.

Intr-o interventie telefonica la Digi Sport in urma cu aproape o saptamana, Dani Coman a transmis faptul ca Ioan Niculae are de gand ca dupa partida cu Dinamo sa achite toate restantele salariale, inclusiv sa-i stimuleze financiar pe jucatori in cazul unei victorii impotriva "cainilor".

Astra n-a reusit sa invinga la Dinamo, dar nici patronul ei sa achite datoriile, astfel, potrivit Digi Sport, fotbalistii giurgiuveni au mers sa-si depuna memorii pentru recuperarea banilor restanti. Singurul fotbalist din echipa care este cu banii la zi este "decarul" Constantin Budescu, care in cazul in care nu-si primeste banii, el isi informeaza clubul prin avocat si poate sa plece.

Fotbalistii si-ar fi pierdut increderea in conducerea clubului si in promisiunile acestora, iar jucatorii Astrei sunt de parere ca singura solutie este sa apeleze la memorii.

Situatia este una foarte ciudata si pe banca tehnica. Eugen Neagoe se ocupa in acest moment de echipa, dar el inca nu este incadrat ca antrenor al Astrei. Fostul antrenor, Bogdan Andone este inca in litigiu cu clubul lui Ioan Niculae.