"Ne-a promis o gramada de bani!" Jucatorii Astrei ZGARIE peretii vestiarului de ciuda! Ce le-a zis milionarul Niculae inaintea meciului

Jucatorii Astrei au ratat un bonus important promis de patronul Ioan Niculae!

Dupa infrangerea cu Dinamo, Fatai a dezvaluit ce le-a spus Ioan Niculae jucatorilor inainte de meci. Fotbalistii n-au putut sa-i ia banii milionarului. Niculae viseaza la un nou titlu in Liga 1 si e gata sa scoata sume importante din buzunar pentru a-si indeplini visul.

"Patronul ne-a promis o gramada de bani. Inaintea fiecarui meci vine si promite prime", a declarat Fatai la Digisport.

Nigerianul a recunoscut superioritatea lui Dinamo, insa a dat vina si pe erorile de arbitraj pentru infrangerea Astrei.

"Ne asteptam la un meci dificil, pentru ca Dinamo se lupta in fiecare meci pentru a ajunge in play-off. Ne-am pregatit foarte bine, am avut un cantonament foarte bun, dar Dinamo a fost superioara astazi. A contat si ca arbitrul nu a dat faulturi evidente pentru noi. Suntem suparati, dar cu siguranta ne vom reveni", a spus Fatai.