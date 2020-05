Ioan Andone ii raspunde lui Negoita dupa ce l-ar fi atacat indirect spunand ca ar fi vorbit fiind beat: "Nu are cum vreodata sa spuna el de mine ca sunt beat!"

Vanzarea lui Dinamo provoaca tensiuni mari intre oamenii clubului.

In urma aparitiei in presa a unor date despre vanzarea clubului Dinamo catre investitorii spanioli, Ionut Negoita a reactionat agresiv, jignindu-l indirect pe fostul antrenor al "cainilor", din ce spun sursele apropiate patronului, cel care ar urma sa fie pus la conducere daca spaniolii cumpara pachetul majoritar, Ioan Andone.

Informatiile care au aparut in presa faceau referire la inca trei facturi cu datorii pe care Negoita le-a trimis spaniolilor.

"E o cretinatate! Le-am facut toate poftele spaniolilor, ca sa zic asa, in afara de mama, le-am dat tot ceea ce au vrut ca sa aiba toate datele, totul sa preia Dinamo!

Ma deranjeaza situatia de fake news, pentru ca eu am facut discount pe datoriile intragrup, de la 800 si ceva de mii, la 500 si ceva.

Pe romaneste, exista cineva care face rau lui Dinamo prin lansarea unor astfel de informatii, dar, probabil, cel care a spus, beat fiind, i s-a impleticit limba si a lansat o informatie eronata", a declarat Ionut Negoita pentru Gazeta Sporturilor.

"Nu are cum sa spuna vreodata el de mine ca sunt beat!"

Ioan Andone a raspuns acuzatiilor patronului lui Dinamo, oferind si noi detalii despre negocierile dintre spanioli si Negoita.

"Nu are cum sa spuna vreodata Negoita despre mine ca sunt beat, pentru ca noi nu am vorbit decat o singura data de cand a aparut oferta spaniolilor. Alte discutii nu a avut el cu mine.

Pe spanioli i-am vazut o singura data in viata mea, stiu ca vor sa faca treaba, nimic mai mult. Eu doar i-am pus in legatura cu Negoita si cu avocatul Vali Gheorghita. De atunci, nu am mai vorbit cu nimeni de la Dinamo, ci doar cu spaniolii. Stiu ce se intampla cu vanzarea clubului doar de la oameni lui Menendez. Asa am aflat ca de la doua milioane de euro a crescut totul la 4 milioane, ca spaniolii nu au vazut nici acum toate actele.

Ei nu au stiut nici de Legea Sportului in Romania si acum cauta solutii pentru rezolvarea problemei. Vor sa infiinteze o societate romaneasca si sa preia Dinamo prin ea. Daca va fi sa se inteleaga cu Negoita, vin si ajut Dinamo, cum mi-au propus, daca nu, nicio problema. Ma duc la Voluntari si imi vad de treaba mea", a declarat Ioan Andone pentru Fanatik.