Căpitanul lui Dinamo a intrat în vizorul lui Gigi Becali de câteva luni. Finanțatorul de la FCSB a recunoscut că a discutat cu Andrei Nicolescu despre un posibil transfer în vară, însă nu s-a făcut o ofertă oficială, cel puțin pentru moment.

Reacția lui Dennis Politic despre interesul celor de la FCSB

Fotbalistul a declarat, vineri, în conferinţă de presă de dinaintea ultimului meci pe care Dinamo îl va susţine în acest sezon, cel din deplasare cu Universitatea Craiova, că nu doreşte să discute despre un posibil transfer al său la FCSB şi a subliniat că nu a vorbit cu nimeni despre acest subiect.

Întrebat dacă a ajuns la un acord cu FCSB, Politic a răspuns: "Subiectul devine un pic obositor. În plus, nu e unul lansat de mine, nu e unul care mă priveşte pe mine. Am mai spus de nenumărate ori că sunt foarte fericit aici, că sunt jucătorul lui Dinamo şi că mai am doi ani de contract. Aşa că nu văd rostul şi nu vreau să vorbesc despre FCSB.

Apoi, cu mine nu a vorbit nici Andrei Nicolescu... am citit şi eu speculaţii. Dar cu mine nu a vorbit nici agentul care se ocupă de mine, nici Nicolescu... aşa că dacă e ceva în presă, poate e între cluburi, dar eu nu ştiu nimic. Eu îi respect din tot sufletul pe suporterii dinamovişti pentru felul în care m-au primit şi m-au susţinut în această perioadă. Dinamo este şi va rămâne mereu în sufletul meu.



"Nu ştiu dacă pot spune că e ultimul meci pentru mine la Dinamo. Eu mai am doi ani de contract şi sunt foarte fericit la Dinamo. M-am simţit foarte bine, în continuare mă simt foarte bine, sunt căpitanul acestei echipe, sunt foarte fericit. Acum sunt concentrat pe meciul de mâine şi îmi doresc foarte mult să terminăm toţi sănătoşi sezonul şi să câştigăm. Eu mă simt bine aici, dar, ca orice fotbalist, îmi doresc ca la un moment dat să fac pasul în străinătate. Îmi doresc să urc la un nivel cât mai înalt în cariera mea. Dar nu ştiu în viitor ce va fi", a adăugat jucătorul.