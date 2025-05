De mai bine de o lună, Gigi Becali a anunțat constant că este interesat de transferul lui Politic. De partea cealaltă, Andrei Nicolescu a declarat că orice jucător de la Dinamo este de vânzare, dar și că Dinamo ar fi la rândul ei interesată de un jucător al rivalei, Alexandru Musi (20 de ani).

Dinamo vrea 1,5 milioane de euro pentru Dennis Politic



Gigi Becali ar fi dispus să îl trimită pe Alexandru Musi la Dinamo, dar și să vireze câteva sute de mii de euro în contul rivalei pentru a-l primi la schimb pe Dennis Politic.



Totuși, propunerea nu ar fi pe placul lui Dinamo. Din informațiile Sport.ro, "câinii" și-ar dori o sumă de aproximativ 1,5 milioane de euro pentru cedarea lui Dennis Politic, astfel că o mutare la FCSB pare puțin probabilă în acest moment.



În același timp, reprezentanții lui Dennis Politic poartă discuții cu câteva cluburi din străinătate pentru un transfer în fereastra de mercato din vară. Căpitanul lui Dinamo ar fi mai tentat de o nouă experiență în afara țării decât de una la marea rivală.

Ce spunea Dennis Politic despre un transfer la FCSB

La finalul lunii aprilie, într-un interviu pentru PRO TV, Politic spunea că se bucură de interesul lui Gigi Becali pentru serviciile sale.



"Eu mai am doi ani de contract. Am auzit și eu aprecierile din presă. Mă bucură lucrul acesta. Înseamnă că am făcut ceva bine, dar deocamdată sunt fericit și mă concentrez doar pe a reveni cât mai bine.



Mă bucură interesul dânsului (n.r - al lui Gigi Becali) și mă bucură interesul oricărui club. Înseamnă că îți faci treaba bine ca fotbalist. Deocamdată, eu nu știu nimic, nu a vorbit nimeni cu mine. Viitorul numai Dumnezeu îl știe.



Eu mă concentrez pe ceea ce am eu de făcut. În primul rând, cluburile trebuie să se înțeleagă între ele. Eu sunt fericit aici, știu că sunt apreciat și, la rândul meu, apreciez clubul Dinamo și îl respect", spunea Politic.



Declarațiile lui Dennis Politic au stârnit anumite reacții de nemulțumire din partea fanilor dinamoviști, iar fotbalistul revenea ulterior cu un nou mesaj.



"Salutare, câinilor! Am observat un val de reacții cu privire la o declarație pe care am dat-o eu în media recent. Sunt cu gândul și sufletul doar la Dinamo în momentul de față.



Singura mea dorință este să revin pe teren cât mai repede și să-mi ajut colegii pentru a vă face pe voi fericiți, ca fani. Pentru mine este o onoare să joc pentru Dinamo, pentru că este un club atât de mare și cu atât mai mult, să port banderola de căpitan", a spus jucătorul lui Dinamo, la data de 1 mai, într-o filmare postată pe Instagram.



Politic a încercat să minimalizeze impactul declarației inițiale, punând totul pe seama unei interpretări eronate. "Vreau să știți că interpretarea greșită a unei declarații nu schimbă cu nimic sentimentul pe care-l am pentru club și pentru voi, implicit. Sunt 100% focusat aici și pentru mine, Dinamo este acasă. Hai, Dinamo!", a încheiat jucătorul.